Ultimo giorno a Dimaro, allenamento mattutino e rientro in Campania: il programma

Ultimo giorno a Dimaro, allenamento mattutino e rientro in Campania: il programma
Oggi alle 07:00Ritiro Napoli
di Antonio Noto
Si chiude il ritiro di Dimaro: due giorni di riposo prima della ripresa a Castel di Sangro.

Si conclude oggi il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. All'indomani della vittoria per 2-0 contro la Carrarese, gli azzurri sosterranno soltanto la seduta di allenamento mattutina, l'ultima della prima fase della preparazione estiva agli ordini di Massimiliano Allegri.

Due giorni di pausa, poi il trasferimento a Castel di Sangro

Al termine dell'allenamento, la squadra farà rientro in Campania per godere di due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico. La preparazione riprenderà il 30 luglio con l'inizio del secondo ritiro estivo a Castel di Sangro, in programma fino al 13 agosto, dove il Napoli continuerà il lavoro in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa e affronterà le ultime amichevoli precampionato.