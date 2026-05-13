ADL cambia strategia: "Acquisti prossima stagione dovranno essere massimo dei 2003"

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In quest’ottica, diversi calciatori esperti potrebbero lasciare Castel Volturno al termine della stagione

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il Napoli starebbe pianificando una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di abbassare sensibilmente l’età media della rosa e aprire un nuovo ciclo vincente dopo gli ultimi successi conquistati in campionato.

Il club azzurro, infatti, avrebbe fissato una linea ben precisa sul mercato: “gli acquisti della prossima stagione dovranno essere nati al massimo nel 2003”. Una scelta strategica chiara, legata alla volontà di “svecchiare di molto la rosa per aprire un nuovo ciclo vincente come lo è stato quest’ultimo in cui sono arrivati due scudetti”, si legge nel pezzo di Tuttosport.

In quest’ottica, diversi calciatori esperti potrebbero lasciare Castel Volturno al termine della stagione. Tra i nomi più pesanti spicca quello di Romelu Lukaku, indicato come “il primo indiziato” anche a causa dell’ingaggio elevato da circa 8 milioni lordi a stagione. Situazione simile anche per Kevin De Bruyne, il cui stipendio da 13 milioni lordi rappresenterebbe un ulteriore elemento di riflessione nelle strategie future del club.