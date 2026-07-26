Live Napoli-Carrarese, a breve le formazioni ufficiali: Lucca in campo per il personalizzato

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto live di Napoli-Carrarese, secondo test amichevole in Val di Sole.

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16.45 - Si rivede Lorenzo Lucca. L'attaccante è in campo per un allenamento personalizzato e continua la via del recupero dopo l'infortunio alla caviglia destra.

16.25 - All'esterno della Ski.IT Arena di Carciato si sono formate lunghe code di sostenitori in attesa di accedere all'impianto per assistere all'incontro.

15.55 - Cresce l'attesa per la secondo amichevole per gli azzurri di Allegri, piove a Dimaro e nonostante questo si prevede il pienone a Carciato.

Dopo la seduta mattutina a ranghi ridotti, gli azzurri che non si sono allenati oggi scendono alla Ski.it Arena nel decimo giorno di ritiro in Val di Sole. C'è tanta curiosità per il primo undici schierato da Massimiliano Allegri. Di seguito la probabile formazione.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rrahmani, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Giovane.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Carrarese, secondo test amichevole degli azzurri a Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.