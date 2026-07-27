Prima pagina
Figc, che caos! Gazzetta: "Maldini pronto a lasciare"
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Il nodo resta la candidatura di Andrea Pirlo, sostenuta con forza da Maldini e dall'advisor Leonardo
La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi è dedicata quasi interamente al terremoto che sta scuotendo la FIGC e alla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Il titolo di apertura è eloquente: "Maldini pronto a lasciare". Secondo il quotidiano, il direttore tecnico Paolo Maldini starebbe valutando l'addio nel caso in cui non gli venga consentito di portare avanti la sua scelta per la panchina azzurra.
Italia, Maldini pronto a lasciare
Il nodo resta la candidatura di Andrea Pirlo, sostenuta con forza da Maldini e dall'advisor Leonardo, ma ostacolata dalle recenti polemiche legate ai rapporti dell'ex centrocampista con uno sponsor russo
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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