Sorpresa Allegri: nome inedito per l'attacco contro il Porto

Napoli a Oporto nell’emergenza: Vergara può essere la mossa a sorpresa di Allegri contro il Porto, tra assenze e dubbi

Vergara può essere la mossa a sorpresa di Allegri domani contro il Porto. Il giovane centrocampista, rientrato dopo l’infortunio al soleo destro rimediato con la Nazionale il 6 ottobre, potrebbe trovare spazio nella sfida di Champions League in programma alle 21:00 allo stadio Do Dragão, nel pieno di un’emergenza che ha colpito ogni reparto. Vergara accanto a Hojlund, dunque. Idea possibile. Una soluzione che nasce dalle necessità e che racconta quanto la rosa sia ridotta, dopo la sconfitta per 2-0 allo Stadium contro la Juventus e l’ennesimo elenco di indisponibili.

Emergenza totale: Lobotka fuori, De Bruyne e Di Lorenzo da valutare

Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che inquadra la possibile scelta nel contesto di un Napoli in difficoltà. Lobotka è fermo per circa sei settimane a causa della doppia lesione alla caviglia, mentre De Bruyne, uscito per una distorsione, è in dubbio ma è convocato, mentre anche Di Lorenzo e Olivera sono usciti per problemi fisici e sono già rientrati a Castel Volturno.