De Bruyne in bilico per domani: l'idea di Allegri per Porto-Napoli

De Bruyne non è al top, cosa pensa Allegri per Porto-Napoli: la strategia

Restano da valutare le condizioni di Kevin De Bruyne in vista della sfida di Champions League tra Napoli e Porto, in programma domani sera alle ore 21:00. Il centrocampista belga ha accusato un problema alla caviglia che potrebbe condizionare la sua presenza in campo nel prossimo impegno europeo. Ed in questo senso il Napoli è già decisamente rimaneggiato.

Napoli, le condizioni di De Bruyne

A fare il punto della situazione è il "Corriere del Mezzogiorno", che fornisce aggiornamenti sulle condizioni del giocatore azzurro. Secondo quanto riportato dal quotidiano, De Bruyne ha rimediato una distorsione alla caviglia, ma è comunque partito con la squadra per la trasferta di Champions. La sua presenza resta fortemente in dubbio: non è esclusa la possibilità di una convocazione con partenza dalla panchina, qualora il centrocampista riuscisse a recuperare una sufficiente mobilità dell'arto. Le prossime ore saranno decisive per capire se potrà essere a disposizione.