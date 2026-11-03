Retroscena Anguissa: la sua reazione al cambio con la Juve

Frank Anguissa è stato una delle poche note positive del Napoli nella sconfitta contro la Juventus. Il centrocampista camerunese ha offerto una prestazione positiva, dimostrando determinazione e voglia di lottare nonostante il risultato negativo della squadra.

La sostituzione non è stata gradita

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Anguissa non avrebbe preso bene la decisione di Massimiliano Allegri di sostituirlo. "E non avrebbe voluto abbandonare il campo, quando è stato sostituito. Probabilmente, Allegri ha pensato bene di non rischiare ulteriormente con la partita compromessa. Però Frank non l'ha presa bene: voleva restare, voleva mandare un segnale a modo suo".

La voglia di reagire del camerunese

La reazione del centrocampista sarebbe legata soprattutto alla volontà di continuare a lottare fino all'ultimo minuto. Anguissa avrebbe voluto restare sul terreno di gioco per dimostrare il proprio attaccamento alla squadra e trasmettere un segnale di carattere, anche in una serata particolarmente complicata per gli azzurri.