Retroscena Anguissa: la sua reazione al cambio con la Juve
Frank Anguissa è stato una delle poche note positive del Napoli nella sconfitta contro la Juventus. Il centrocampista camerunese ha offerto una prestazione positiva, dimostrando determinazione e voglia di lottare nonostante il risultato negativo della squadra.
La sostituzione non è stata gradita
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Anguissa non avrebbe preso bene la decisione di Massimiliano Allegri di sostituirlo. "E non avrebbe voluto abbandonare il campo, quando è stato sostituito. Probabilmente, Allegri ha pensato bene di non rischiare ulteriormente con la partita compromessa. Però Frank non l'ha presa bene: voleva restare, voleva mandare un segnale a modo suo".
La voglia di reagire del camerunese
La reazione del centrocampista sarebbe legata soprattutto alla volontà di continuare a lottare fino all'ultimo minuto. Anguissa avrebbe voluto restare sul terreno di gioco per dimostrare il proprio attaccamento alla squadra e trasmettere un segnale di carattere, anche in una serata particolarmente complicata per gli azzurri.
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