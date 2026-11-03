Formazione Napoli, sorpresa Allegri: nome inedito per l'attacco
Vergara può essere la mossa a sorpresa di Allegri domani contro il Porto. Il giovane centrocampista, rientrato dopo l’infortunio al soleo destro rimediato con la Nazionale il 6 ottobre, potrebbe trovare spazio nella sfida di Champions League in programma alle 21:00 allo stadio Do Dragão, nel pieno di un’emergenza che ha colpito ogni reparto. Vergara accanto a Hojlund, dunque. Idea possibile. Una soluzione che nasce dalle necessità e che racconta quanto la rosa sia ridotta, dopo la sconfitta per 2-0 allo Stadium contro la Juventus e l’ennesimo elenco di indisponibili.
Emergenza totale: Lobotka fuori, De Bruyne e Di Lorenzo da valutare
Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che inquadra la possibile scelta nel contesto di un Napoli in difficoltà. Lobotka è fermo per circa sei settimane a causa della doppia lesione alla caviglia, mentre De Bruyne, uscito per una distorsione, è in dubbio ma è convocato, mentre anche Di Lorenzo e Olivera sono usciti per problemi fisici e sono già rientrati a Castel Volturno.
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