Futuro Allegri, la posizione di ADL è chiara: la sua scelta sul tecnico

Idee chiare per De Laurentiis: la posizione del presidente del Napoli su Allegri

Il Napoli si prepara ad affrontare il Porto di Francesco Farioli in Champions League dopo la pesante sconfitta rimediata in campionato contro la Juventus. Un ko che inevitabilmente riaccende le discussioni sul momento della squadra e sul futuro di Massimiliano Allegri, chiamato a trovare risposte nelle prossime partite. Nonostante le difficoltà, però, la posizione della società azzurra nei confronti del tecnico toscano resta chiara.

La società conferma la fiducia nell'allenatore

A fare il punto è "Il Mattino", secondo cui la linea della SSC Napoli continua a essere quella della piena fiducia in Allegri. La proprietà seguirà con particolare attenzione il rendimento della squadra nei prossimi impegni, ma al momento non sono in discussione la posizione e la centralità dell'allenatore all'interno del progetto tecnico.

Il contratto e la fiducia di De Laurentiis

A blindare il tecnico c'è soprattutto la fiducia del presidente Aurelio De Laurentiis, ribadita la scorsa estate con la firma di un contratto triennale da 6 milioni di euro netti a stagione, senza clausole. Un investimento importante che testimonia la volontà del club di proseguire il percorso con Allegri. Resta comunque un principio fondamentale, come sottolinea il quotidiano: "Poi è chiaro che i risultati sono sovrani". Le prossime gare, dunque, saranno importanti per valutare le risposte della squadra.