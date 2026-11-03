De Bruyne in bilico per domani: le ultime sul belga dopo l'uscita con la Juve
In vista della sfida di domani contro il Porto, in Champions League, resta da valutare - dal punto di vista degli indisponibili - la situazione di Kevin De Bruyne, alle prese con un problema alla caviglia sinistra rimediato allo Stadium. Il centrocampista belga è partito regolarmente con la squadra per la trasferta in Portogallo, ma la sua presenza nella sfida contro il Porto resta in dubbio.
Le condizioni del belga da monitorare
Le condizioni del numero azzurro non sono ancora ottimali. Già nella gara di domenica contro la Juventus, infatti, De Bruyne era stato costretto a lasciare il campo all'intervallo proprio a causa del problema fisico. Lo staff medico continuerà a monitorarlo per capire se potrà essere a disposizione per l'impegno europeo. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.
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