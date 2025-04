Foto SSCNapoli lancia la spettacolare maglia “Partenope” per i 2500 anni di Neapolis: foto e dettagli

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 19:27 In primo piano

Adesso è ufficiale: il Napoli festeggerà i 2.500 anni della città con la maglia “Partenope Jersey”. Una divisa speciale che sarà indossata il 14 aprile durante la partita contro l'Empoli allo stadio Diego Armando Maradona. Ad annunciarlo è stato il club azzurro con una splendida clip sui social e una nota ufficiale: “Il Club con questa maglia vuole celebrare i 2.500 anni dalla nascita di Neapolis e per farlo sceglie di andare ancora più indietro nel tempo, fino alle radici più profonde e poetiche della propria identità, quelle del mito di Partenope, figura fondativa e anima originaria della città, la scintilla da cui tutto ebbe inizio. In un mondo che cambia rapidamente, ritrovare l’origine è un atto rivoluzionario.

La Partenope Jersey è un omaggio al mito e un simbolo che attraversa i secoli, che parla la lingua delle emozioni, e che permette a tutti i tifosi, ovunque nel mondo si trovino, di riconoscersi, Partenopei, parte di una storia senza tempo. Non è solo una maglia: è un racconto cucito addosso. Un’affermazione decisa: "Noi siamo Napoli" anche lontano dal Golfo, anche a migliaia di chilometri da Castel dell’Ovo.

Ed è in questa logica identitaria che sulla parte posteriore del colletto, al posto della consueta scritta “SSC Napoli”, appare una parola sola: Partenopei.

Un richiamo identitario, forte e diretto, che unisce il passato mitologico e il presente sportivo sotto un unico nome, un’unica appartenenza.

La maglia, frutto della collaborazione con EA7, è una limited edition esclusiva: sono stati prodotti solo 2.500 esemplari, uno per ogni anno dalla fondazione di Napoli. Un tributo simbolico e potente alla storia di Napoli, pensato per i nostri tifosi, collezionisti e amanti dell’identità partenopea.

Il lancio della maglia è accompagnato da un video evocativo che mette al centro le donne di Napoli. Le seguiamo nella loro quotidianità, nei gesti semplici, nella bellezza del vivere, finché non avvertono un richiamo, antico, che vibra nel sangue e nell’anima. Un viaggio che ci conduce fino alla terrazza di Castel dell’Ovo, dove il mito si compie: lì ci attende una rappresentazione di Partenope, che indossa la nuova quarta maglia del Napoli, un simbolo che si rinnova, che si tramanda, che resiste allo scorrere del tempo.

Il pattern della nuova maglia trae ispirazione dalle origini di Napoli, fondendo in un unico disegno la storia del club, la cultura della città e l’anima del suo mare. La maglia gara prevede una texture realizzata in jacquard, stampata in sublimatico, e i colori che caratterizzano il kit sono l’azzurro celestiale mixato con il turchese chiaro. Anche le numerazioni saranno completamente texturizzate con richiamo al design della maglia.

La maglia, frutto della collaborazione con EA7, sarà prodotta in 2.500 pezzi a tiratura limitata per omaggiare la fondazione storica della città.

Composizione: 94% poliestere, 6% elastane

La Partenope Jersey è disponibile da ora online e da domani 11 Aprile presso gli store ufficiali SSC Napoli e presso tutti i rivenditori autorizzati. SSC Napoli ringrazia il Comune di Napoli per aver concesso l’utilizzo di Castel dell’Ovo come location simbolica del racconto, e ANM – Azienda napoletana Mobilità per la concessione degli spazi presso la stazione metro Toledo e Monte Echia".