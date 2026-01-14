Siamo ai titoli di coda? Forse sì

vedi letture

Un pareggio che rischia di essere una sconfitta, un risultato che rischia ammazzare il campionato del Napoli. Un primo tempo “moscio”, un primo tempo scialbo e con il Parma chiuso in 11 dietro la linea della palla. Gli azzurri ci provano ma la manovra è lenta. Il gol arriva. All’11’ cross di Mazzocchi, palla al centro e McTominay dopo un batti e ribatti la mette dentro. Purtroppo c’è il fuorigioco di mezza spalla di Mazzocchi. Il Napoli non è reattivo ma la giocata arriva con Hojulund che ci prova con una bella girata veloce, il giovane Rinaldi respinge. Il Parma mette il naso anche fuori dalla sua metacarpo ma non impensierisce mai veramente Milinkovic.

Il secondo tempo è agonia. Il Napoli gioca leggermente meglio ma è tutto troppo sterile. Il primo tiro arriva al 71’. Il Parma stringe le maglie minuto dopo minuto e non rischia quasi nulla. Entra Neres ma cambia poco, entra Vergara ma cambia poco. L’unico a dare ‘verve’ è Spinazzola ma le sue giocate non bastano. Il Napoli sbatte fino al 95’ contro un Parma che è porta a casa un punto tutto sommato giusto. Questo punte scuce un bel pezzo di scudetto e rialzarsi non sarà facile.