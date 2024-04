"Allenare in Serie A?", risposta a sorpresa di Klopp in conferenza

L'allenatore del Liverpoil Klopp ha parlato in conferenza stampa prima della gara di Europa League contro l'Atalanta

L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa prima della gara di Europa League contro l'Atalanta: "Allenare in Serie A? L'unica cosa italiana che conosco è il cibo. In questo momento non ho intenzione di proseguire la carriera da manager. Chiedetemelo tra un anno, ma per ora non pianifico nulla". Klopp con questa risposta ha dunque confermato la volontà di salutare il Liverpool a fine stagione per stare fermo un anno.