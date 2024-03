Bologna, De Silvestri: "Zirkzee? È un leader, un 'craque'. Lo chiamo attaccante pop"

Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha parlato del suo compagno di squadra Joshua Zirkzee ai microfoni di Radio Serie A

Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha parlato del suo compagno di squadra Joshua Zirkzee ai microfoni di Radio Serie A: "Joshua è un attaccante moderno. È un attaccante pop, io lo definisco così perché è proprio perfetto per Andy Warhol. Moderno perché gli piace venire incontro durante la partita, giocare con la squadra, legare...

E anche fuori dal campo è una persona molto pop, per gli stili musicali, per come si veste... Quest’anno è diventato un leader tecnico perché si è preso anche delle grandi responabilità. È un craque. Gli auguro il massimo dalla carriera perché sta lavorando moltissimo a livello mentale per crescere".

La cosa più incredibile che gli hai visto fare? “Abbinare allo strapotere fisico e alla voglia di correre, una tecnica meravigliosa. Il cambiamento è stato anche il come si allena. Il modo di allenarsi incredibile quest’anno ha fatto la differenza”.