Clamoroso Juve, disfatta al Bentegodi! L'Hellas vince in rimonta

Inaspettata sconfitta della Juventus di Sarri che, al Bentegodi, si lascia rincorrere, acciuffare e superare dal Verona di Ivan Juric. Bianconeri che, dopo aver colpito due pali nel primo tempo e chiuso sullo 0-0 all'intervallo, hanno trovato il gol del vantaggio con un azione personale di Cristiano Ronaldo. Verona che, solido e galvanizzato dal pubblico, ha spinto sull'acceleratore trovando il pareggio al 76' con il neo acquisto Borini. Poi la rimonta con Pazzini, abile a sfruttare il rigore concesso ai clivensi per il tocco di mano di Bonucci in piena area di rigore. Festa grande in casa Verona, per Sarri invece più di un grattacapo.