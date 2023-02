Coppa Italia, umiliazione Roma! Meritato 2-1 della Cremonese che vola in semifinale

Continua la favola della Cremonese in Coppa Italia, che dopo il Napoli elimina anche la Roma e si qualifica per le semifinali.

Continua la favola della Cremonese in Coppa Italia, che dopo il Napoli elimina anche la Roma e si qualifica per le semifinali. La squadra Ballardini batte nettamente i giallorossi 2-1. Nel primo tempo giallorossi pericolosi al 12’ con un cambio di gioco di Cristante per Tahirovic, posizionato sul lato sinistro dell’area. Conclusione al volo ma respinta di Sarr. La squadra di Mourinho prova a creare pericoli alla difesa di Ballardini ma i grigiorossi lombardi si difendono molto bene cercando di ripartire in velocità, senza però creare pericoli alla porta di Rui Patricio. Al 25’ un errore grave di Kumbulla scatena il contropiede di Dessers che entra in area e cade al contatto con Rui Patricio, Fabbri non ha dubbi e assegna la massima punizione per la Cremonese.