Doppio rigore a Cagliari, ma la Juve rimonta da 0-2 a 2-2: in gol anche Gaetano

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 2-2 tra Cagliari e Juventus all'Unipol Domus nell'anticipo della 33ª giornata di Serie A.

Al 27' primo bivio del match con il calcio di rigore assegnato al Cagliari dopo un fallo di mano di Bremer su colpo di testa di Dossena. Sul dischetto si presenta Gianluca Gaetano che spiazza Szczesny al 29'. Il vantaggio accende ulteriormente gli uomini di Ranieri che al 33' vanno ad un passo dal raddoppio con Luvumbo che manca lo specchio della porta sul lancio in profondità delizioso di Shomurodov. Al 35' arriva il secondo calcio di rigore a favore del Cagliari. Shomurodov lancia in profondità Luvumbo che prende il tempo a Gatti con Szczesny che lo travolge in uscita. Sul dischetto si presenta a sorpresa Yerry Mina: il colombiano non sbaglia. Al 43' gol annullato alla Juventus per fuori gioco di Chiesa su lancio di Cambiaso. Decisione presa con il VAR che, di fatto, chiude la prima frazione.

La Juventus al 61' riesce a tornare in partita con una magia su punizione di Dusan Vlahovic al 16° gol stagionale. Un lampo che però non cambia il piano partita degli isolani, che rimangono corti, compatti e pronti a ripartire. Tanto che Allegri, a sorpresa, per l'ultimo quarto d'ora schiera ben 4 punte con Milik a supporto degli altri elementi offensivi già in campo. All'86' arriva quello che non ti aspetti: l'autorete di Dossena che riporta il risultato sul 2-2.