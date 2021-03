Il Crotone di Ounas cambia allenatore: scelto l'erede di Stroppa

Dopo l’addio di Giovanni Stroppa il Crotone - che ieri ha incassato il no di Bucchi - cerca un nuovo allenatore e sembrerebbe averlo ormai. Contatti avviati con Serse Cosmi, si lavora per trovare l’intesa. Buone sensazioni, l'ex allenatore del Perugia è già sulla via per Crotone. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.