"In estate allenerò il Milan": dalla Russia la clamorosa notizia su Sarri

Il sito russo 'Championat' dà spazio questa mattina al futuro della panchina dello Spartak Mosca e spiega che il club moscovita nelle ultime ore ha contattato anche Maurizio Sarri, club attualmente senza contratto dopo la risoluzione dell'accordo con la Lazio. E spiega che l'allenatore che vive in Toscana ha declinato la proposta perché ha sul tavolo una proposta più interessante.

Ad entrare nei dettagli della notizia è il giornalista Maxim Nikitin che ha parlato di Sarri nel corso del discorso riguardante il futuro allenatore dello Spartak: “L’elenco dei potenziali allenatori dello Spartak è ampio e lungo e ci sono nomi interessanti. Ad esempio Maurizio Sarri che non è solo il sogno di qualcuno: era effettivamente sulla lista perché ora attualmente non lavora ma, che io sappia, Sarri ha detto: 'Ragazzi, in estate guiderò il Milan'. E lo Spartak è meno interessante per lui", ha detto Nikitin.