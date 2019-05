Inter, l'incredibile quarto scudetto consecutivo del tifo: in 70mila con l'Empoli

Inter, lo scudetto è dei tifosi. L'edizione online della Gazzetta dello Sport analizza il grande dato sugli spettatori che premia ancora una volta il club nerazzurro con la partita con l’Empoli che andrà a certificare il quarto scudetto 'dei tifosi' consecutivo, il sesto negli ultimi sette campionati, l’ottavo negli ultimi dieci: " L’annuncio dell’apertura da parte dell’Inter del terzo anello in vista del match di domenica sera certifica la grande attesa per il match, a cui assisteranno non meno di 65 mila spettatori. Cifra che fa ancora in tempo ad esser ritoccata verso l’alto. E che in ogni caso garantisce un salto in avanti rispetto alla scorsa stagione. Un anno fa l’Inter chiuse il campionato con 57.529 spettatori di media: a 12 mesi di distanza il dato sarà battuto, il club sfonderà il muro dei 58 mila spettatori di media. Ma è un numero ingannevole. Perché comprende una partita che il club ha disputato a porte chiuse, dopo i buu razzisti in Inter-Napoli. Ecco perché la media “reale” spettatori sale sopra quota 61 mila".