Inter surclassata dall'Udinese: tris dei friulani alla Dacia Arena

Alla Dacia Arena l'Udinese batte in rimonta 3-1 l'Inter nel lunch match della 7ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla Dacia Arena l'Udinese batte in rimonta 3-1 l'Inter nel lunch match della 7ª giornata di Serie A. Entrambe le reti arrivano da calci piazzati. E' l'Inter a passare in vantaggio al 5' con Barella, che batte una punizione dal limite perfetta che si insacca all'incrocio dei pali. Al 22' arriva il pareggio dell'Udinese, da una punizione di Pereyra deviazione sfortunata di Skriniar che batte Handanovic. Nella ripresa c'è solo l'Udinese in campo, al 74' i padroni di casa sfiorano il gol del vantaggio: grande conclusione in diagonale da parte di Deulofeu con Handanovic immobile ma sfera sul palo. All'85' arriva il meritato gol del 2-1 dei friulani: Deulofeu batte un corner, sul primo palo gran colpo di testa di Bijol che non lascia scampo ad Handanovic. Al 93' l'Udinese chiude i conti: altra magia di Deulofeu che scodella il pallone in mezzo per Arslan che si tuffa di testa e colpisce prima la traversa e poi si insacca alle spalle di Handanovic.