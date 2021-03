Juventus-Spezia, le formazioni ufficiali: McKennie e Nzola dal 1'

Sono ufficiali le formazioni dell'anticipo della venticinquesima giornata di campionato tra Juventus e Spezia in programma alle 20,45. Andrea Pirlo ripropone McKennie dal primo minuto viste anche le tante assenze, in attacco di nuovo spazio alla Kulusevski-Ronaldo, in difesa si rivede Danilo e Alex Sandro torna al suo ruolo abituale.

Vincenzo Italiano offre diverse sorprese. Vignali e Marchizza terzini, a centrocampo la sorpresa è Sena titolare con Estevez e Maggiore. Lì davanti torna titolare Nzola: al suo fianco Gyasi e Farias. Quest’ultimo, in particolare, non giocava dal 1’ in campionato dalla gara del 6 febbraio contro il Sassuolo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Ronaldo, Kulusevski. Allenatore: Andrea Pirlo.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Marchizza; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Farias, Nzola, Gyasi. Allenatore: Vincenzo Italiano.