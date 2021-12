Lazio, tutto fatto per il rinnovo di Sarri. Ma la questione Lotito-Salernitana ritarda le firme

Maurizio Sarri, spiega Il Messaggero, è pronto a firmare il rinnovo di contratto con la Lazio. Il presidente Claudio Lotito gliel'ha già offerto e ha già trovato da tempo un accordo fino al 2025, ma ancora i tempi e gli spazi per le firme non ci sono state: prima Lotito è stato impegnato nella proclamazione al Senato, nei prossimi giorni ci sarà la questione Salernitana da sistemare. Poi, una volta lasciate alle spalle queste vicende, si potrà trovare anche la data giusta per mettere tutto nero su bianco.