Sassuolo, Dionisi: “Matheus Henrique in dubbio per domani. Boga? Non lo rischieremo”

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Napoli. Il tecnico neroverde ha fatto anche il punto sull’infermeria.

Matheus Henrique?

"Si è ritagliato spazio sgomitando e meritandoselo. Sono contento per lui perché ha fatto un'ottima prestazione. E' uscito malconcio dalla partita e dobbiamo valutarlo, ad oggi non so se si allenerà o se riuscirà a fare tutto l'allenamento. Abbiamo oggi e domani per valutarlo. Abbiamo varie soluzioni in mezzo al campo, rende il gioco più fruibile e più imprevedibile".

Boga è recuperato?

"Oggi si allenerà e valuteremo. Non lo rischieremo, a ieri era praticamente recuperato ma ci riserviamo di valutare l'allenamento di oggi e domani mattina, poi vedremo".