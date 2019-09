Torino, Mazzarri: "Verdi non è Maradona, bisogna dargli tranquillità"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Milan, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato dell'ex calciatore del Napoli, Simone Verdi, acquistato dalla squadra granata nell'ultimissimo giorno di mercato: "Uno come Verdi può dare la scossa? Speriamo ci dia quello che è mancato l'anno scorso. Ma non aspettiamoci che ci risolva tutti i problemi. Non è Maradona, bisogna dargli tranquillità".