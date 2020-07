Tracollo Lazio, Lotito chiede spiegazioni ad Inzaghi

La gara contro la Juve può già essere importante per la Lazio, chiamata a reagire dopo gli ultimi risultati. I biancocelesti sono una delle formazioni che più ha patito il lockdown e si deve correre ai ripari. Come afferma Lalaziosiamonoi, il patron Lotito avrebbe chiamato Inzaghi per capire le cause di questa sorta di tracollo. Il tecnico ha spiegato che è colpa degli infortuni e di una rosa non lunga abbastanza. Resta rammarico per non aver lottato per il titolo fino all'ultima giornata, considerate anche le difficoltà della Juve.