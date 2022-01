Udinese, Marino: "Con l'Atalanta partita fantasma. Campionato andava fermato per 2 turni"

Dopo il comunicato di ieri dell'Udinese in merito alla sfida giocata contro l'Atalanta, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato il responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino: "Quella di domenica è stata una partita fantasma. Abbiamo dovuto richiamare dei ragazzi che stavano a casa sul divano dicendogli di venire la domenica mattina alle 10 in ritiro per giocare. L'autorità sanitaria ci aveva bloccato l'attività fino al 9. Da una settimana questi calciatori non si allenavano. Che provvedimenti avrei preso? Avrei fermato il campionato per due turni. Il giorno della Befana".