UFFICIALE - Lo United annuncia l'affare già definito da tempo: "Cristiano is back"

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Il Manchester United è lieto di confermare la firma di Cristiano Ronaldo con un contratto di due anni con opzione per prolungare per un altro anno". Il Manchester United annuncia così sui propri canali la firma sul contratto di Cristiano Ronaldo, già ufficializzato nei giorni scorsi ma adesso a tutti gli effetti un nuovo calciatore dei Red Devils. Per l'ex Juventus, dunque, accordo fino al 2023 con opzione per restare anche nel 2023-2024. "Cristiano is back!".