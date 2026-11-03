Farioli esalta Allegri: "E' uno dei massimi riferimenti del calcio italiano"
Le parole sul Napoli dell'allenatore del Porto Francesco Farioli in conferenza stampa
Francesco Farioli esalta Allegri. Lo ha fatto oggi in conferenza stampa. Ecco le parole dell'allenatore del Porto. "Mi piacerebbe allenare in Italia? Ci sono già un sacco di volti nuovi e comunque quelli esperti sono tutti allenatori di grande qualità ed esperienza che hanno dato e continuano a dare tanto al calcio italiano, ci sono mille esempi come il mio amico Alvini.
Viviamo a pochi km di distanza e nonostante sia arrivato tardi in A sta facendo benissimo e sta sorprendendo tutti. Poi ci sono altri allenatori esperti come Allegri, toscano come noi, che rappresenta uno dei riferimenti massimi del calcio italiano".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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