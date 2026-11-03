Del Genio: "ADL può fare solo due riflessioni in questo momento"

Il momento del Napoli passa anche dalle parole di Paolo Del Genio. Intervenuto a Canale 8, il giornalista ha messo sotto la lente la situazione degli azzurri, tra il cammino in Champions League e le ambizioni in campionato.

"La chiave di tutto sarebbe capire cosa pensa De Laurentiis. Può darsi che ha pensato insieme a Manna di aver valutato male l'organico alla luce di tutte le problematiche che conoscevamo. Se Adl dovesse pensare questo, scagionerebbe totalmente Allegri e quindi si metterebbe subito al lavoro tra gennaio e la prossima estate per il mercato affidando sempre la squadra ad Allegri. Magari quindi Allegri è solo una vittima di una valutazione sbagliata della rosa da parte del club. Ma se Adl pensa che la loro visione dell'organico era comunque positiva per un posto in Champions League, allora l'intervento sarebbe su Allegri dato che il Napoli ad oggi è ottavo e non secondo come con Conte".