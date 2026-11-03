"ADL mi stima?", Farioli non chiude al Napoli: "In futuro chissà..."

Le parole sul Napoli dell'allenatore del Porto Francesco Farioli in conferenza stampa

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore del Porto Francesco Farioli è stato interpellato su un tema che continua ad accompagnarlo: il rapporto con il Napoli e con il suo presidente, Aurelio De Laurentiis. Un giornalista gli ha ricordato che il patron azzurro è un suo grande estimatore, chiedendogli un commento sull’interesse del club partenopeo.

Farioli chiude il capitolo: “Niente da aggiungere”

Farioli non ha sbarrato del tutto la porta. Con un tono volutamente disteso, ha lasciato uno spiraglio sul domani: “in futuro chi lo sa, vedremo”. Intanto domani sarà rivale degli azzurri in Champions.