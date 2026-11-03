Gol Juve, Marinozzi: "Alajbegović fa 26mt da solo e nessuno lo ostacola, perché?"

Sulla sfida tra Juventus e Napoli si è espresso anche Andrea Marinozzi. Il giornalista di DAZN, intervenuto attraverso il suo canale social, ha acceso i riflettori sul match, soffermandosi sul momento delle due squadre, sui temi tattici e sugli aspetti che potrebbero indirizzare una gara dal grande peso in classifica.

"Zhegrova dribbla Olivera. Questa la situazione che crea un vantaggio. Ma il dribbling è a centrocampo. Non c'è un pericolo imminente, ma il Napoli lo percepisce come eccessivo. Quando la palla arriva ad Alajbegovic, Marianucci è indeciso se uscire o stare dietro, ma alla fine forse perché già ammonito scappa all'indietro. Si schiaccia tutta la linea difensiva e nessuno difende sul giocatore della Juve che per 26 metri conduce palla e calcia in una zona pericolosa e trova il gol che sblocca la partita. Il Napoli ha difficoltà nel prevenire situazioni simili. Il Napoli tende sempre a scappare e si avvicina troppo alla propria area di rigore".

