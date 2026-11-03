Cassano: "Con la Juve 2T vergognoso! Landucci, da 20 anni difendete così..."

Antonio Cassano, nel podcast “Viva el Futbol” ha detto la sua sul momento del Napoli

Antonio Cassano, nel podcast “Viva el Futbol” ha detto la sua sul momento del Napoli. Con il suo stile diretto e senza filtri, l’ex fantasista ha toccato i temi caldi di casa azzurra. "Il Napoli ha una squadra fortissima e con la Juve ha fatto una mezza azione. Il secondo tempo è stata una vergogna all'interno di una partita brutta. La Juventus ha meritato di vincerla. Il Napoli dopo dieci giornate, non so, qualcuno gli chiederà che è già fuori dalla lotta scudetto a inizio novembre? Siamo già a -14 dalla Lazio prima.

Qualcuno vuol dire qualcosa? De Laurentiis non parla più. Non si capisce che sta succedendo. Come si fa a giocare in questo modo? Quando Landucci dice che bisognava uscire sul gol, ma negli ultimi 20 anni siete sempre andati indietro e ora all'improvviso volete attaccare in avanti, ma quando mai l'avete fatto? Se non si lavora, le conseguenze sono quelle. Il Napoli non ha un'idea, a volte pressa, altre no. Puoi anche arrivare tra le prime quattro perché la squadra è forte, ma sarà dura. Allegri fa mettere i portieri sotto la traversa come per proteggerli dalla pioggia. Non è colpa di Meret, ma l'ho notato con la Juve.

De Bruyne? Si lamentava con Conte e posso anche essere d'accordo perché è un giocatore geniale, il più grande tuttocampista degli ultimi quindici anni, ma c'è un problema: tu puoi anche essere più libero ora con Allegri, ma senza idee tu e Hojlund fate una fatica incredibile. Il Napoli è a -6 dal Frosinone, non dal Barcellona. Qualcuno vuol dire qualcosa? Occhio che i napoletani non sono stupidi e ve lo ripeto".