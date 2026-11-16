Giordano su Vergara: "Non ha colpe, si ritrova a essere salvatore della patria..."

Antonio Giordano difende De Bruyne dalle critiche, analizza il rendimento di Hojlund in Nazionale e invita alla cautela sulle aspettative intorno a Vergara

Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro di Kevin De Bruyne e delle polemiche che accompagnano il centrocampista del Napoli. Giordano ha difeso il belga, sottolineandone il valore assoluto, e ha poi affrontato il tema del diverso rendimento di Rasmus Hojlund tra club e Nazionale, oltre alle crescenti aspettative nei confronti di Antonio Vergara. Di seguito le sue parole a Radio Napoli Centrale.

Sul possibile addio di De Bruyne al Napoli.

"Io De Bruyne non lo lascerei mai, lo incatenerei a Castel Volturno. Noi non ci siamo resi conto di chi è Kevin, lo trattiamo come se fosse un mediano normale, un giocatore capriccioso. De Bruyne è uno dei più grandi centrocampisti del terzo millennio. Può succedere che De Bruyne voglia andare via, per una scelta di vita, ma allora non hai altro da fare. Le parole della moglie, di tre mesi fa, le sappiamo già. Si è scatenata una bufera. Ma il tono cambia tutto".

Sulla differenza di rendimento tra Napoli e Nazionali.

"Ho letto che De Bruyne a Napoli gioca male, in Belgio gioca bene. Perché Hojlund in Nazionale gioca meglio? Dal punto di vista stilistico, i due gol contro il Portogallo sono belli. Eh, ma è colpa di Allegri!", ha aggiunto ridendo.

Sulle aspettative nei confronti di Antonio Vergara.

"Ogni volta che c'è la Nazionale, c'è un giocatore che finisce sotto la lente di ingrandimento. In un processo mediatico viene analizzata ogni piccola cosa e sto parlando di Vergara. Non ha nessuna colpa, solo quella di essere bravo. Viene utilizzato in termini di paragone che non ci sono. Questo povero Vergara si ritrova a essere salvatore della Patria. È un fenomeno nazionale che poi viene ridimensionato quando arriva a Napoli. Allegri ha avuto l'ardire di dire che qualche settimana fa aveva giocato solo 13 partite. Avrei voluto aggiungere che il Napoli l'aveva fatto giocare perché non c'erano più giocatori da inserire. Ha bisogno dei suoi spazi, quando gli si potranno concedere".