Allegri in difficoltà? Caiazza: "Anche Guardiola faticherebbe con questi infortuni!"

Salvatore Caiazza elogia De Bruyne e analizza il suo impiego nel Napoli, difendendo Allegri dalle critiche per i risultati condizionati dagli infortuni.

Salvatore Caiazza, giornalista, è intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione Linea Calcio, soffermandosi sulla prestazione di Kevin De Bruyne con il Belgio contro l'Italia. Il centrocampista del Napoli ha mostrato ancora una volta le proprie qualità con la Nazionale, alimentando il dibattito sul suo utilizzo nella squadra di Massimiliano Allegri. Secondo Caiazza, il belga riesce a esprimersi meglio tra le linee, ma ha bisogno di compagni capaci di interpretare e anticipare le sue giocate. Il giornalista ha inoltre difeso Allegri, sottolineando il peso dei numerosi infortuni che hanno colpito la rosa azzurra.

Caiazza: "De Bruyne si esprime meglio tra le linee. Anche altri allenatori avrebbero avuto difficoltà"

Sul rendimento di De Bruyne tra Napoli e Belgio: "De Bruyne, nonostante i 35 anni, ha dimostrato di essere un campione, ha giocato in scioltezza. Ha dimostrato che l'età per lui è un dettaglio. Allegri lo vorrebbe regista, lui tra le linee si esprime meglio, però devi avere giocatori in grado di percepire in anticipo il suo passaggio. Nel Belgio ci sono questi calciatori, nel Napoli alcuni lo fanno e altri no".

Sulle critiche ad Allegri e i numerosi infortuni: "Allegri in difficoltà? Anche Italiano, Guardiola, De Zerbi avrebbero avuto difficoltà con 10 calciatori infortunati ogni volta. L'anno scorso se la sono presa con Conte e con Canonico per trovare un capro espiatorio".