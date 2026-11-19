Calciomercato Napoli, l’economista Vettosi: “Vi dico la cifra che il club può spendere a gennaio”

Fabrizio Vettosi analizza i conti del Napoli e indica il possibile budget per il mercato di gennaio: 50mln da investire preferibilmente su profili giovani.

Il Napoli può contare su un margine di spesa di circa 50 milioni di euro per il prossimo mercato di gennaio, ma dovrà puntare soprattutto su calciatori giovani e funzionali a future operazioni di player trading. È questa l'indicazione fornita da Fabrizio Vettosi, esperto di economia e finanza, intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare l'ultimo bilancio del club azzurro e le prospettive economiche della società. Nel corso dell'intervento ha affrontato anche il tema del nuovo centro sportivo a Qualiano, ipotizzando un possibile coinvolgimento commerciale di MSC attraverso il naming della struttura: “Potrebbe chiamarsi MSC Training Center? Chissà, potrebbe, non sarebbe una cosa sbagliata, la partnership commerciale tra il Napoli e MSC è molto solida e quest'ultima è un brand internazionale molto conosciuto. Mi auguro che possa accadere. In questo momento non ho notizie, sia chiaro, mi sento però di prevedere che tra stadio e centro sportivo MSC possa dare il naming a quest'ultimo. Del resto il centro sportivo è un progetto molto concreto e può sostituire qualche investimento su calciatori inefficaci. Fermo restando che ai tifosi interessano alla fine più i risultati che il training center”.

Bilancio Napoli, Vettosi avverte: senza Champions servirà ridurre i costi

L'economista ha poi approfondito i numeri del bilancio 2025-26, che ha fatto registrare un fatturato record di 384,3 milioni di euro. Un dato che, secondo Vettosi, va letto tenendo conto delle componenti straordinarie, a partire dai 110 milioni di plusvalenze. Senza la qualificazione in Champions League, i ricavi ordinari del Napoli si attesterebbero intorno ai 180 milioni di euro, rispetto ai circa 250 milioni previsti con la partecipazione alla competizione europea. A fronte di 50 milioni di costi generali, resterebbero risorse limitate per sostenere ingaggi e ammortamenti. Da qui l'avvertimento sulle conseguenze di un'eventuale mancata qualificazione nel 2027-28: “Non bisogna esaltarsi, perché il fatturato non corrisponde ai ricavi consueti. Perché i 348 milioni di ricavi sono dovuti alle plusvalenze per 110 milioni ed altri introiti straordinari. Senza l'approdo in Champions, il fatturato ordinario del Napoli è di 180 milioni, in media (250 con la qualificazione). Il club ha costi generali per 50 milioni di euro solo per alzare la ‘saracinesca’, restano 130 milioni per ingaggi e ammortamenti, una cifra che potrebbe non bastare con l'attuale gestione. Senza Champions nel 2027-28 non vedo nero, ma ci dovrà essere un ‘dimensionamento’ del Napoli, con costi del personale e investimenti che insieme dovranno raggiungere al massimo 120 milioni, ovvero 60 per gli stipendi e 60 per gli ammortamenti. Il costo del personale di 165 milioni di euro emerso dall'ultimo bilancio non è più sostenibile”. Per quanto riguarda il mercato invernale, Vettosi ritiene possibile un investimento da 50 milioni, a condizione di privilegiare calciatori giovani e con prospettive di crescita: “Il club non ha un margine molto alto a gennaio. Può però permettersi di investire 50 milioni, puntando però su profili di calciatori giovani, in modo da poter realizzare il player trading. Insomma il Napoli deve tornare a pensare con il vecchio modello di business che ha prodotto tanti successi. Serve una linea ‘green’, con investimenti sui giovani per abbassare il monte ingaggi, creando possibilità di plusvalenze future. Non dimentichiamoci che su 1,4 miliardi di cash flow generati dal Napoli in 22 anni di gestione De Laurentiis, ben 850 milioni di euro sono arrivati proprio dalle plusvalenze per la cessione dei calciatori”.