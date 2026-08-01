Addio Gutierrez, Del Genio: "E' il più forte a sinistra, ma ci può stare per un motivo"

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Calciomercato Napoli, l'opinione sul possibile addio di Gutierrez

Nel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha analizzato la situazione di Gutierrez partendo dal lavoro svolto ieri in ritiro a Castel di Sangro: "Ho visto l'allenamento che è stato trasmesso, s'è lavorato sempre sul 4-3-3. Inizialmente senza esterni d'attacco ma solo col centravanti. Poi una seconda parte senza punta ma con gli esterni d'attacco. Nella seconda parte s'è visto Olivera anche al centro della difesa, nella prima coppia c'era Rafa Marin con Rrahmani.

Il giudizio sul possibile addio di Gutierrez

Gutierrez? E' disponibile a restare, ma anche ad accettare il Bayer, quindi è un discorso tra i club. Il mio commento non cambia: non sarei contento di un addio, lo ritengo più forte ed affidbile e con margini di crescita, ha margini superiori a Spinazzola ed Olivera. Se si fa questa scelta è in nome di interventi in altre parti, perché non credo arriverà un altro a sinistra, ma per una plusvalenza per fare un difensore, un altro tassello. Era meglio tenerlo, ma se apre ad interventi allora ci può stare. Noi facciamo valutazioni tecniche, ma poi la possibilità di mercato la conosce il club".