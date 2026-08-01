Gutierrez via? Caiazza: "Sacrificio necessario, se poi prendi questi 3 nomi..."

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Calciomercato Napoli, in uscita Gutierrez: perché il Napoli ha deciso di cederlo

Il mercato del Napoli prosegue una lunghissima fase di stallo. C'è bisogno di una cessione per sbloccare le operazioni, ma parliamo di un addio di un giocatore di primo pianoe e che possa portare un tesoretto interessante e forse è stato individuato. Nel corso di Ne parliamo da Castel di Sangro su Canale 8, il giornalista Salvatore Caiazza ha parlato del possibile addio di Miguel Gutierrez, finito nel mirino del Bayer Leverkusen che potrebbe superiore la quota dei 25mln di euro per lo spagnolo:

"Per il Napoli la necessità è di incassare soldi, al di là dei problemi per la lista. Per il Napoli incassare 30mln di euro è tanta roba sotto tutti i punti di vista, per fare una plusvalenza per il bilancio e per reinvestirli. Se vendi Gutierrez, puoi colmare le carenze d'organico, come ad esempio il difensore centrale Badiashile, Favasuli ed Esposito del Cagliari. Se poi vendi Gutierrez e non reinvesti e resti così, allora non andrebbe bene, ma non credo possa andare così. Il Napoli non l'ha mai fatto e non credo lo farà".