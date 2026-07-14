Allegri: "Io aziendalista? Per me è un complimento, grazie ADL..."

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Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Allegri ha anche parlato dell'etichetta di aziendalista. Così lo aveva definito De Laurentiis nel giorno della presentazione della maglia del Napoli.

"Ringrazio il presidente per aver confermato questa cosa, sono anni che vengo definito così, per alcuni è un'offesa, per me è un complimento. L'allenatore deve gestire il patrimonio della società ovvero i giocatori, portare risultati, e nel calcio di oggi come diceva il presidente la vera sfida in Italia nelle difficoltà rispetto agli altri paesi è di cercare di essere competitivi ma allo stesso tempo sostenibili, con l'allenatore in simbiosi con la società. Quindi mi fa piacere essere aziendalista".