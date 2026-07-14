Video Allegri sul rapporto con ADL: "Magari anche scaz*i, come in ogni famiglia"

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Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione. Allegri ha anche parlato del rapporto con De Laurentiis.

Per ADL sul tratto umano con Allegri.

"Nei rapporti umano è fondamentale, all'inizio non inizia neanche una fattica collaborazione che è alla base di ogni successo. Nel cinema ogni volta c'è un progetto diverso, tecnici, registi diversi, se non crei una sintonia perfetta non raggiungi il risultato e vale in ogni ambito ed in ogni lavoro in cui c'è progettualità. Calcio e cinema hanno una cosa in comune, sono due industrie atipiche, non puoi serializzare il prodotto". Allegri sulla personalità del presidente: "Ci saranno momenti di confronto, come in ogni famiglia, anche idee diverse, ma anche con scazzi o confronti, così i giornalisti sono contenti, l'importante è che siamo in sintonia per l'obiettivo finale del Napoli".