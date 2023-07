ADL con i piedi per terra: “Champions? Vediamo prima il sorteggio dei gironi”

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Rai, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del cammino in Champions League che attende il Napoli

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Rai, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del cammino in Champions League che attende il Napoli: “Dobbiamo aspettare la fine di agosto per la Champions, vedremo il sorteggio e speriamo di non trovare una seconda che in realtà è una testa di serie”.