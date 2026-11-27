Tuttonapoli Dopo il Sassuolo Allegri potrà contare su un nuovo alleato per la risalita in classifica

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Oggi alle 17:00 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Dopo la trasferta contro il Sassuolo, il Napoli giocherà quattro delle cinque partite di dicembre al Maradona: un'occasione da sfruttare per gli azzurri.