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Dopo il Sassuolo Allegri potrà contare su un nuovo alleato per la risalita in classifica
Dopo la trasferta contro il Sassuolo, il Napoli giocherà quattro delle cinque partite di dicembre al Maradona: un'occasione da sfruttare per gli azzurri.
Prima il Sassuolo, poi un mese di dicembre che potrebbe rappresentare un importante spartiacque nella stagione del Napoli. Dopo il successo contro il Torino, Massimiliano Allegri vuole dare continuità ai risultati in campionato e guarda con particolare interesse al calendario delle prossime settimane. Gli azzurri potranno infatti beneficiare del fattore campo in ben quattro delle cinque partite in programma a dicembre, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Un'occasione preziosa per risalire la classifica e ritrovare certezze.
Napoli, il calendario di dicembre: quattro partite al MaradonaIl tour de force comincerà sabato 5 dicembre contro il Lecce, mentre martedì 8 arriverà a Fuorigrotta il Club Brugge per un appuntamento fondamentale in chiave europea. Domenica 13 sarà la volta del big match contro il Milan di Ruben Amorim, seguito dagli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma il 17 dicembre. L'unica trasferta del mese sarà quella di Bergamo contro l'Atalanta dell'ex Maurizio Sarri, domenica 20, prima della sosta natalizia fino al 3 gennaio.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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