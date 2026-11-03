Alvino: "Criticare per dire 'l'avevo detto' non serve a nulla, basta disfattismo!"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Teleclub per commentare i temi relativi al momento storico che sta vivendo il Napoli in stagione: "Le critiche costruttive servono a migliorare e sono d’accordo, ma il disfattismo non serve, il mettersi in una posizione di comando per dire io l’avevo detto non serve, questa presunzione di saperne più degli altri non serve dal mio modestissimo punto di vista. Io lascio fuori dallo studio tutto questo chiacchiericcio che non serve a nulla.

Guardarsi intorno e piangersi addosso alla vigilia di una notte di Champions League è il più grande errore che si possa commettere. L’Europa non aspetta che ha dubbi, l’Europa vuole vuole coraggio e il Napoli che non ha dimostrato di avere grande coraggio adesso è chiamato ad una prova coraggiosa, è chiamato ad una prova coraggiosa Allegri, è chiamato una prova coraggiosa l’undici che scenderà in campo con i sostituti che ci saranno a partita in corso e i reduci che sono rimasti e quindi orgoglio Napoli!".