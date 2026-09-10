Ag. Favasuli: "Era felicissimo per l'esordio, ripercorre storia di Di Lorenzo"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Giuffredi, agente sportivo e procuratore tra gli altri di Favasuli che ieri ha esordito in Champions e in maglia azzurra: "L'esordio di Favasuli contro l'Arsenal? Favasuli era felicissimo. Ero convinto che potesse debuttare a Milano. Non avevo dubbi su di lui. Ripercorre un po' la storia di Di Lorenzo. Allegri non va attaccato in maniera così forte. Manchiamo troppo di rispetto alle persone. Stagione già buttata? Non capisco il pessimismo da cosa deriva.

Adesso abbiamo una squadra con un allenatore che perde solo uno a zero contro l'Arsenal, che poteva inserire dalla panchina giocatori da paura. Poi perdere contro l'Inter a Milano ci può stare. L'unica partita da recriminare è il Como, ma giocherà per lo Scudetto quest'anno. Secondo me stiamo esagerando e non aiutiamo Allegri. Ci stiamo facendo conoscere in modo sbagliato. Il mister va aiutato, rispetta molto il club, i tifosi e la stampa. Non mi sembra corretto che venga messo tutti i giorni dalla gogna mediatica. Se non vinciamo contro Bologna e Fiorentina, allora qualche preoccupazione può venire fuori. Andiamo cauti nei confronti di Allegri e la squadra".