Doppio play Napoli, ci sono pro e contro: la rivelazione di Allegri

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L'assetto del centrocampo azzurro e la convivenza tattica tra Stanislav Lobotka e Billy Gilmour sono stati tra i temi centrali affrontati da Massimiliano Allegri durante l'incontro con i media nella sala stampa del Maradona. Sollecitato dai giornalisti sulla scelta di collocare lo slovacco come schermo davanti alla difesa con lo scozzese al suo fianco, il tecnico livornese ha tracciato un bilancio positivo dell'esperimento, evidenziando le nuove geometrie e il maggiore controllo del gioco garantiti dalla coppia.

Il bilancio del tecnico sulle geometrie di centrocampo

Allegri ha difeso la bontà della struttura a due registi, pur ammettendo i naturali compromessi tattici che questo assetto comporta nell'occupazione dell'area avversaria: «Hanno giocato molto bene, è chiaro che con lui e Gilmour abbiamo tanto palleggio. Magari perdiamo inserimenti, ma Gilmour ha giocato davvero bene». Una promozione a pieni voti per l'ex Brighton, la cui prestazione offre ad Allegri una preziosa chiave di lettura in vista del prosieguo della stagione, garantendo qualità nella gestione della palla anche nei momenti di massima pressione delle difese avversarie.