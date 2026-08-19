Ag. Favasuli: “Onorato che giochi nel club della mia città, può ripercorrere orme di Di Lorenzo”

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Giuffredi celebra Favasuli al Napoli e indica Di Lorenzo come modello per il giovane terzino.

Costantino Favasuli è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il classe 2004, dopo aver sostenuto ieri le visite mediche a Villa Stuart e aver firmato il contratto con il club azzurro, è stato annunciato oggi dal presidente Aurelio De Laurentiis. Grande soddisfazione anche per il suo agente Mario Giuffredi: attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram dell'agenzia MARAT sono state diffuse alcune immagini successive alla firma, nelle quali Favasuli compare insieme al procuratore e al direttore sportivo Giovanni Manna.

Giuffredi esalta Favasuli: “Può ripercorrere le orme di Di Lorenzo”

L'agente ha sottolineato le qualità e le prospettive del giovane calciatore italiano, indicando nel capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo un possibile modello per il suo percorso in maglia azzurra. Giuffredi ha scritto sui social: "Sono molto felice per il trasferimento di Costantino Favasuli, un giovane italiano di talento e di prospettiva, al Napoli. In maglia azzurra può ripercorrere le orme del capitano Giovanni Di Lorenzo. Sono onorato che un altro ragazzo da me seguito giochi nel club della mia città". Per Favasuli comincia così una nuova importante tappa della carriera, con l'obiettivo di ritagliarsi spazio nella squadra di Massimiliano Allegri.