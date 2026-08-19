Ex agente Lucca: "Non è un campione, ma neanche una pippa! Allegri più adatto a lui”

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Imborgia analizza Lucca: segnali di risveglio e Allegri potenzialmente più adatto rispetto al passato.

Antonino Imborgia, ex agente di Lorenzo Lucca, è intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, soffermandosi sul momento dell'attaccante del Napoli. Secondo Imborgia, il centravanti starebbe mostrando segnali incoraggianti dopo le difficoltà incontrate nella sua prima stagione in azzurro: “Vedo segni di risveglio in Lucca. Qualcuno dovrebbe dire però di non mettere la manina sul naso, potrà metterla solo dopo aver fatto almeno 10 gol a Maradona. Chiedo scusa se davvero è una L e non un modo di zittire la gente. E’ un giocatore forte e particolare come persona ed era prevedibile che il suo primo anno napoletano avesse tante difficoltà. Conosco Lucca molto bene, Conte lo conosco da fuori, Allegri lo conosco di già e sicuramente i due hanno modi di allenare diversi. E’ ipotizzabile che per come è fatto Lorenzo, Allegri sia più adatto, ma questa non é una responsabilità di Conte.”

Imborgia: “Lucca ha bisogno di continuità. Se il Napoli avrà fiducia in lui...”

L'ex agente ha quindi evidenziato gli aspetti sui quali Lucca deve ancora crescere, sottolineando come la continuità possa diventare determinante per il suo rendimento: “Gli allenatori non possono modellarsi per ogni giocatore, ma la stessa cosa è successa con D’Angelo che dopo aver sbagliato il gol della vittoria col Perugia è andato in difficoltà e non si è capito più niente, poi il biennio a Udine lo ha rilanciato. Credo che Allegri sia adatto al Napoli, per modo di vivere, a tutti i livelli. Lucca non è un campione, ma non è una pippa. L’unica cosa, ha bisogno di continuità e quando giochi in una grande squadra, in cui ci sono tante partite e alternanze, deve alimentarsi da solo. In questo era limitato, ora non so, ma credo che debba migliorare in questo aspetto. Giocare a pallone è già tutt’altro che un lavoro, ma poi Napoli è la città più bella del mondo per giocare a pallone, l’unica difficoltà è raggiungere il centro sportivo perchè è un viaggio arrivarci. Se il Napoli avrà fiducia in Lucca, la squadra di è già abbastanza completa, non credo ci sia bisogno di tanto altro. Lucca per quello che ha fatto finora a Napoli non ha entusiasmato perchè ha fatto meno di quanto ci si aspettava".