Baiano: “Napoli dietro l'Inter, la differenza è nelle riserve. Fiducia in Allegri come in Conte”

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Baiano analizza Napoli e Inter a Maracanà: fiducia in Allegri, ma nerazzurri ancora avanti.

L'ex attaccante del Napoli Francesco Baiano, ospite di 'Maracanà', programma della radio di Tuttomercatoweb.com, ha analizzato le gerarchie della Serie A alla vigilia dell'inizio del campionato. Secondo Baiano, l'Inter continua a partire davanti alle concorrenti, mentre il Napoli può inserirsi nel gruppo delle principali inseguitri: "L'Inter, al di là del fatto che vinto il campionato, è gia da tre o quattro anni in pole position. Il Napoli lo metto dietro insieme alle altre, al massimo mezzo passo avanti. Poi c'è il gruppo e che se la giocherà fino alla fine".

Avevi più fiducia nel Napoli di Conte o in quello di Allegri?

"La fiducia è uguale e la squadra più o meno è rimasta la stessa. Le motivazioni faranno la differenza e non dimentichiamoci che dopo il primo scudetto la squadra arrivò decima, mentre l'anno scorso è arrivata seconda. La differenza abissale con l'Inter comunque la vedo non tanto sui titolari, quanto nelle riserve. Nei nerazzurri le alternative sono all'altezza dei titolari. Chivu poi è stato bravissimo ad entrare in un gruppo così forte, non è scontato. Basti vedere quello che è accaduto invece a Xabi Alonso al Real Madrid”.

Per Pio Esposito ti aspetti qualche presenza in più con l'Inter?

"Mi aspetto che possa essere non dico un titolarissimo, ma che faccia molte più partite dal primo minuto. Poi bisognerà vedere anche il rendimento di Thuram. Mi aspetto comunque che Pio Esposito possa giocare anche partite importanti. Rispetto a quando era con lo Spezia è cambiato molto comunque, perché prima magari sfoderava molti più colpi, mentre l'anno scorso è dovuto entrare in punta di piedi. Ora dovrà tornare ad osare".

Fra i nuovi allenatori quale ti affascina di più?

"La sfida di Sarri mi intriga, perché l'Atalanta è più di un decennio che gioca in un certo modo e non credo che possa bastare un mese a cambiare la testa dei giocatori. Portare una nuova mentlità non è facile".

Mora, Moreira, Mastantuono e Alajbegovic rappresentano i quattro talenti principali approdati in Serie A. Quale dei quattro può avere l'impatto più importante?

"Alajbegovic mi piace molto perché punta l'uomo con personalità".