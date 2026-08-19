Atalanta, Sarri allontana il mercato: “Mi fido completamente di Giuntoli"

vedi letture

Sarri elogia Ederson dopo il mancato trasferimento allo United e allontana i discorsi sul mercato.

Maurizio Sarri si tiene stretto Ederson dopo il mancato trasferimento del centrocampista brasiliano al Manchester United. Alla vigilia del playoff di Conference League contro l'Apoel Tel Aviv, l'allenatore dell'Atalanta ha sottolineato l'importanza del giocatore e le sue potenzialità: "Ederson è un giocatore importante e ha tantissimi margini di crescita e spero possa continuare così: lui dà tutto, così come tutta la squadra”. Il tecnico ha poi preferito non soffermarsi sulle possibili operazioni in entrata e in uscita, concentrando l'attenzione sui numerosi impegni ravvicinati della sua squadra.

Con quattro partite da disputare nell'arco di dodici giorni, Sarri ha spiegato di voler lasciare le questioni di mercato alla dirigenza: “Non so cosa dire: sono in un momento dove devo fare quattro partite in dodici giorni, e in questo momento non m'interessa il mercato. Su questo c'è Giuntoli e mi fido completamente sia di lui che della società".

L'allenatore ha infine risposto anche sui temi extra-calcistici legati alla sfida contro una formazione israeliana: "Io sono qui come rappresentante di una società e come professionista devo affrontare tutte le partite che ho di fronte con l'obiettivo di vincere: questo è l'atteggiamento da professionista. Poi sul privato è un'altra cosa".