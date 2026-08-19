Marcolin esalta Allegri: "Ha una marcia in più, una sua qualità può fare la differenza"

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Marcolin promuove il Napoli di Allegri: esperienza, solidità e voglia di riscatto possono fare la differenza.

Il Napoli può affidarsi all'esperienza e alle qualità di Massimiliano Allegri per affrontare una stagione da protagonista. È il pensiero di Dario Marcolin, allenatore ed ex centrocampista azzurro, intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Si pensava che il Napoli fosse un cantiere aperto, invece s'è abbastanza solidità. Perché Massimiliano Allegri è un allenatore rodato, quadrato, vincente, esperto, quindi forse per una piazza importante come Napoli sia l'allenatore giusto. Penso che per Allegri questa sia la stagione, non dico del rilancio, ma dove qualcosa di nuovo probabilmente ci farà vedere. Parto sempre dal presupposto che Napoli e Inter negli ultimi 6-7 anni sono le due squadre hanno sempre alimentato quel testa a testa per la vittoria dello scudetto. Quindi c'è anche questa tranquillità di una rosa rodata per stare in quelle posizione molte alte".

Marcolin: “Allegri e tanti giocatori hanno voglia di riprendersi qualcosa”

Secondo Marcolin, uno dei punti di forza degli azzurri potrebbe essere proprio la voglia di riscatto presente all'interno della squadra e nello stesso Allegri, reduce dalla precedente esperienza al Milan. L'ex centrocampista ha aggiunto: "Penso che in tanti, compreso l'allenatore, hanno la voglia di riprendersi qualcosa. Gli infortunati hanno voglia di riprendersi la stagione, la leadership, la titolarità. E per l'allenatore è una risposta per quello che è successo a lui l'anno scorso al Milan, una cosa un po' abbastanza strana. Perché poi sembrava tutto facile, invece poi la cosa si è complicata. Quindi lo stimolo di quei giocatori e di un allenatore, che capisce di essere in una piazza importante e di avere una rosa importante, oggi è la marcia in più che può avere il Napoli. Le qualità di gestore di Allegri in mezzo al campo può fare la differenza in una stagione importante".